نزلاء جهاز مكافحة الهجرة تاجوراء يرفضون مغادرته بعد قصفه

تجمع نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية تاجوراء في ساحة المركز للمطالبة للتأكيد على رفضهم نقلهم لأي مركز إيواء أخر بعد قصف مركز تاجوراء.

وبين فرع الجهاز أن المهاجرين يطالبون بضمان عدم تكرار قصفهم مؤكدين أنهم لا يجب أن يكونوا هدفا خلال الحروب معربين عن رغبتهم في البقاء بمركز تاجوراء إلى حين استيفاء كامل إجراءات نقلهم لدولة مستضيفة تشرف عليها مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين .

وأدى قصف جوي استهدف مركزا للمهاجرين في تاجوراء إلى مقتل وإصابة العشرات ويتبادل الجيش الوطني وحكومة الوفاق الاتهامات بالمسؤولية عن الحادث الذي أثار ردود فعل مستنكرة ومطالبات بتحقيقات جادة للكشف عن المتورطين فيه

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