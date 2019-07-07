صحة الوفاق: تواصل أعمال الصيانة بمستشفى طرابلس المركزي

يُجري وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم عيسى زيارات تفقدية دورية لأعمال الصيانة الجارية داخل أجزاء من مستشفى طرابلس المركزي ثاني أكبر مستشفيات العاصمة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن وكيل عام وزارة الصحة قام بتفقد أعمال الصيانة داخل غرف العناية بقسم الباطنة وقسم الأورام وقسم القسطرة القلبية وقسم الحوادث عظام فضلًا عن أعمال الصيانة الجارية بقسم المناظير الجراحية .

وقال مدير مكتب الوكيل العام محمود بن محمود إنه سيتم تزويد غرف العناية التابعة لقسم الباطنة بتجهيزات على مستوى عالٍ مشيرًا إلى قرب انتهاء أعمال الصيانة فيها .

وأوضحت وزارة الصحة أن المستشفيات العامة في طرابلس تشهد أعمال صيانة وتجهيز في أغلب أقسامها كما ستدخل مستشفيات ومراكز تخصصية أخرى طور الصيانة، بعد أن أثر توقف أعمال الصيانة بالمستشفيات سلبًا على الخدمات التي يقدمها القطاع العام، بالتزامن مع توقف تخصيص ميزانيات بند التحسين والتطوير لقطاع الصحة عام 2014 الأمر الذي أدى إلى تهالك المنظومات بالمستشفيات وانهيار البنية التحتية فيها وتهالك بعض الأقسام لتصبح غير مهيأة لاستقبال المرضى.

وأوضحت الوزارة أن سجلات قسم الإحصاء بمستشفى طرابلس المركزي أظهرت ارتفاع عدد حالات الدخول لأقسام الإسعاف والطوارئ لتبلغ 44476 حالة خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري، فيما استعاد المستشفى تشغيل وحدات العناية بنسبة 10% من إجمالي سعته السريرية بعد استكمال أعمال الصيانة والتجهيز لقسم عناية الحوادث كما أظهرت سجلات قسم الإحصاء بمستشفى الزاوية التعليمي خلال شهر مايو استقبال 10,074 حالة بقسم الأشعة وبلغ عدد التردد على عيادات الأطفال 4124 فيما بلغ عدد العمليات الكبرى 107 وعدد المترددين على عيادات النساء والولادة 1247 بعد أن دعمت الوزارة مستشفى الزاوية بشحنات من المستلزمات والمشغلات والأجهزة الطبية والأدوية .

ولفتت الوزارة إلى أنه جرى إنعاش أقسام العمليات داخل مركز سبها الطبي خلال الربع الأول من العام الجاري بعد أن سجلت إجراء 600 عملية في مختلف الأقسام في أقل من 3 أشهر وفقًا لما بينه قسم الإحصاء والتسجيل بالمركز وبمعدل زيادة عن السنة الماضية بلغ 200% بعد أن دعمت وزارة الصحة المركز بعدد 4 أجهزة مناظير طبية لإجراء الجراحات وشحنات من المستلزمات والمشغلات والأدوية والأجهزة والمعدات الطبية.

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