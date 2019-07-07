الإمداد الخيرية مصراتة توزع قافلة مساعدات غذائية تستهدف 1500 أسرة بسرت

بإشراف ورعاية المجلس البلدي سرت وعدد من الفعاليات المحلية الأخرى وزعت جمعية الإمداد الخيرية مصراتة قافلة مساعدات غذائية للعائلات المعوزة والمحتاجة بسرت.

وقال مدير مكتب الاعلام بالبلدية محمد الاميل إن اللجنة المشرفة على توزيع المساعدات استهدفت 1500 عائلة من الاسر المعوزة والمحتاجة ومن ذوي الدخل المحدود والارامل والمطلقات، وفقا لكشوفات معتمدة من اللجنة المكلفة بالخصوص.

وأوضح ان هذه المساعدات تشمل مواد غذائية وسلعا تموينية ممولة من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، مشيرا الى انها تشمل الزيت والارز والسكر والمكرونة والطماطم والدقيق والحمص والبازاليا وهي وتكفي لحاجة العائلة لشهر تقريبا. وتجدر الاشارة الى أن آلية التوزيع تتم شهريا بالتنسيق مع إدارة المنظمات المحلية والدولية بالمجلس البلدي سرت.

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