ويليامز تؤكد دعم بلدية درنة في مختلف المجالات الحيوية

التقت نائبة الممثل الأممي، ستيفاني ويليامز، والوفد المرافق لها عميد بلدية درنة المستشار عبدالمنعم الغيثي في مقر الهلال الأحمر بالمدينة ضمن زيارتها بلديات الشرق الليبي.

وأكدت أن هذه الزيارة بداية لعلاقة وطيدة، وأن البعثة ووكالات الأمم المتحدة حريصة على تقديم الدعم في مختلف المجالات الحيوية، حسب تغريدة على حساب البعثة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

كانت ويليامز التقت، الجمعة، الناطقة باسم مبادرة «سيدات ليبيا لإنقاذ الوطن» أمينة الحاسية، والتي أطلعتها على رؤية النساء بشأن المخرج من الأزمة الراهنة في البلاد. وخلال اللقاء الذي كشفت عنه البعثة الأممية، أكدت ويليامز أهمية دور النساء في العملية السياسية وبناء وتنمية ليبيا.

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