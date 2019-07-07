الثني يتفقد مشروع صيانة جمعية الكفيف

قام رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني بتفقد مشروع صيانة جمعية الكفيف بمنطقة سيدي حسين ببنغازي ويشدد على توفير كافة احتياجات هذه الفئة

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الثني اطلع خلال الجولة واطلع دولته خلال الجولة التي رافقه فيها رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري على نسبة الانجاز بمشروع صيانة المقر كما قام دولته بالاستماع إلى احتياجات هذه الفئة، وأصدر تعليماته بتوفير كافة الاحتياجات لهذه الفئة وتسهيل السبل لضمان اندماجها في المجتمع بما يصون حقوقها.

كما قام الثني بتفقد أعمال الصيانة الجارية بمستشفي العيون بنغازي وأبدى العديد من الملاحظات على سير العمل بالمشروع منتقدا التباطؤ في إنجازه وأصدر التعليمات بضرورة إنجاز العمل المطلوب في أسرع وقت.

كما قام الثني بجولة في مجمع الصابري الصحي وأصدر تعليماته المشددة بالتعجيل في صيانته واطلع على الأضرار التي لحقت به ونسبة إنجاز أعمال الصيانة الجارية، مشددا على ضرورة حل كافة المختنقات والمشاكل التي تواجه سير عمل هذا المشروع والإسراع في صيانته.

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