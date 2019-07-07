الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الاحد‎

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الاحد أن ارتفاع بسيط وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا وتبقى الرطوبة النسبية مرتفعة على المناطق الس احلية .

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتف رقة والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى : تتراوح ما بين (32 – 3 6 ) مْ على المناطق الساحلية ،وتكون ما بين ( 37 – 41 ) مْ على الدواخل وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد.

أما على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة ومن المتوقع ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر – الخليج – وسهل بنغازي والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة تنشط أحياناً على المناطق الساحلية وتكون خفيفة السرعة أثناء الليل والصباح الباكر ودرجات الحرارة القصوى : تتراوح ما بين ( 29 – 34 ) مْ على المناطق الساحلية وتكون ما بين ( 36 – 3 9 ) مْ على الدواخل وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية والرياح : شمالية شرقية إ لى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة القصوى : تتراوح ما بين ( 38 – 43 ) مْ .

وعلى مناطق الكفرة والسرير وتازربو ستكون السماء صافية والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة و المعتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 38 – 41 ) مْ .

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