الحكم المحلي بالوفاق تتعهد بحل مشكلة مخصصات النظافة في تاورغاء

تعهد وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق، ميلاد الطاهر، بحل مشكلة عدم كفاية المخصصات الشهرية المالية لشركة خدمات النظافة لتغطية نفقات التشغيل في تاورغاء، خصوصًا بعد رجوع جزء كبير من الأهالي إلى مدينتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع صباح الأحد مع عميد المجلس البلدي مصراتة، ورئيس المجلس المحلي تاورغاء، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للخدمات والنظافة مصراتة، ومدير فرع شركة الخدمات زليتن، ومدير فرع شركة الخدمات مصراتة، ومدير فرع شركة الخدمات بني وليد، ورئيس مركز خدمات تاورغاء، حسب إدارة التواصل بمجلس الوزراء.

وناقش الاجتماع مشاكل المكب النهائي في مصراتة وتاورغاء، وأشار الوزير للتواصل مع اللجنة المركزية المشكلة بالخصوص. وأكد الحاضرون ضرورة دعم الشركة من كل الجوانب لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

