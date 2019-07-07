المواطن الليبي يحلم بمستقبل مشرق رغم وطأة السلاح

صباح كل يوم من أيام الأسبوع يصبح المواطن الليبي على خبر جديد ومعاناة متجددة تجعله ينسى الأولى ويبحث عن مخرج للثانية .

المواطن البسيط يتحدث لنفسه لماذا ليبيا بهذا الشكل الناس تبني ونحن ندمر .. بلدان تتقدم وليبيا تتأخر لاجديد يقال ولاقديم يذكر في البناء والتشييد .

إن معاناة المواطن الليبي تتجدد مع إشراقة كل شمس ومع مغيبها أيضا ، ففي الليل قصص وحكايات تسرد في إحدى( المرابيع) أو إحدى المقاهي فاحدهم يحكي ماجرى له في إحدى المصحات الطبية بعد مرض زوجته وآخر طابور مصرف الأمان لأخد بطاقة ارباب الأسر والثالث زحمة الطرقات ومعاناته مع سيارته الأمريكية التي لم يجد لها حل و ربما يدور حديث آخر في مجموعة أخرى لسرقة ممتلكاتهم أولقصف عشوائي وربما لانقطاع المياه أو معاناة الوقوف في طوابير المصارف .

ان سرد المعاناة من المواطن لم تعد صعبة الجميع لديه مخزون يريد البوح به فبمجرد سؤالك عن شي تجد إجابة عن مواضيع أخرى تعرض لها أو شاهدها هو في الشارع أو مر بها أحد أفراد عائلته .

جولة البوابة في بعض شوارع العاصمة نتج عنها بعض العناوين العريضة .

– مالذي نأكله أو نشربه حتى نصاب بأمراض العصر الخبيثة (بعد أن وصلت الأمراض لحد يصيب الناس بهلع) .

– أصبحنا نتحمل ونصبر حتى تفرج عنا (مواطن متقاعد لم يعد يهمه شي )

– اختلط الحابل بالنابل وأصبح كل شي في ليبيا مباح حتى سرقة الممتلكات أمام صاحب الرزق (مواطن تعرض للسطو )

– فساد إداري وتجاري لم يعد هناك مجال للقضاء عليه (موظف في إحدى الوزرات )

– الموت أصبح خبر غير مؤثر ودماء الأبرياء مباحة (والد شهيد )

– بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة أصبحت نسبة الطلاق بين الشباب في تزايد (موظف بالمحكمة )

– ابحث عن وظيفة في إحدى الميليشيات لكي استلم راتب طال انتظاره (عاطل عن العمل ) .

عبدالوهاب محمد قال .. ان زوجة أخيه المتوفي مريضة وذهبنا بها لإحدى المصحات المعروفة في طرابلس في شارع بن عاشور دخلت الساعة الثانية عشرة ليلا وخرجت الساعة الواحدة ظهرا ثاني يوم 1550 دينار ولم يظيفوا شي الحالة كما هي والشافي هو الله .

الدكتور رجب قال فات الكثير ولم يعد إلا القليل من هذه المشاكل انا سأصبر لأنني مررت بكل الظروف وخرجت بحمد الله بسلام.

فقدت ابني أحمد في هذه الأحداث المؤسفة التي قضت على أحلام شباب كان في مخيلته أنه سيضمن مستقبله بمجرد الانضمام لمجموعات مهمتها الخراب والقتل .

سفيان قال : في إحدى الأيام وانا ذاهب للعمل أوقفتني سيارة معتمة وأخدوا مني سيارة لم ادفع ثمنها كاملا لحد الان .

أما حسين فقال إنه مستاء جدا مما يحدث في الوزارة التي يعمل بها فساد إداري منظم مال يصرف على أشياء تافهة توظيف وهمي هذا مايحدث بالضبط.

وكذلك طارق عمران الذي يأس من البحث عن وظيفة بشهادته الجامعية ولم يترك مكانا الا وذهب إليه والآن أصبح يفكر جديا في الانضمام لإحدى الكتائب لكي يضمن مرتب شهري طال انتظاره .

ومنصور الذي يعمل في المحكمة كان مستاء جدا من تعب التفكير في الحياة اليومية من انقطاع الكهرباء والمياه وقلة السيولة وضجيج العائلات التي لجأت إليهم جراء التهجير والمعاناة قال لنا اليوم وهو في العمل وأثناء تفكيره في همومه يستمع لأحد زملائه للأرقام المأهولة التي وصلت في قضايا الطلاق بين الشباب ولأسباب تافهة جدا لا يمكن ذكرها .

الأستاذ إبراهيم المجراب قال البلد تحتاج لوقفة جادة قبل أن تضيع بين عباد المال ومحبي القتل والسرقة اننا الان امام مفترق الطرق يا اما نذهب لطريق ننجو به من هذه الدوامة وبين طريق آخر يصعب الخروج منه دون ضحايا .

ليس بالإمكان أفضل مما هو موجود الآن الحال تغير وأصبح رب الأسرة يفكر أكثر من ذي قبل لما لا وابنته مقبلة على الزواج وهو ليس لديه مايقدمه فمرتبه الضماني لايكفي والمصرف لايقدم سلف اجتماعية مثلما كان في السابق وبطاقة ارباب الأسر فارغة صرفت على صيانة المنزل الذي كاد أن يسقط على رؤوسهم.

المعلمة نجاة قالت إن المناهج لم تكتمل والتلاميذ سيمتحنون في دروس لم يتلقونها وامتحانات ستكون فوضى هذا بكل تأكيد .

يقول عصام الزليطني أن من المحير أن يصاب العديد من الناس بالأمراض الخبيثة صغار وكبار والأرقام كبيرة جدا نريد أن نعرف مالذي نأكله أو مالذي نشربه .؟ حتى نتدارك الأمر .

تاجر أصاب بضاعته الكساد ولديه فواتير مؤجلة يجب أن تدفع في أقرب وقت والبيع مستحيل في ظل انقطاع الكهرباء وانعدام السيولة .

عبدالجواد أحد سكان الخلة هجر من بيته وبيته سرق وأصابت قديفة إحدى زواياه وهو الآن في حيرة من أمره بين التفكير في الحصول على ثمن الإيجار الحالي وبين متى ستنتهي الحرب .

دراسة متوقفة وجامعات معطلة كساد اقتصادي وسائل ترفيهية غير موجودة ظلام حالك أمام ذلك المستقبل الذي اسمه العيش في ليبيا .

سؤال متى يفهم اولات الأمر في هذا البلد انهم أفسدوا ماهو جميل وان العيشة الظنكا ستستمر بوجودهم.

سؤال آخر هل من حق المواطن الليبي أن يفكر في مستقبل مشرق تحت وطأت السلاح ؟

(عدسة سند العجيلي)

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