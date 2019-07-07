كاجمان يبحث دعم حرس الحدود

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الأحد، مع آمر ركن قوات حرس الحدود التابعة لحكومة الوفاق، اللواء نوري شراطة، الصعوبات التي تواجه حرس الحدود في أداء مهمته في حماية الحدود.

وتناول اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، سبل دعم حرس الحدود بالشكل اللازم لحماية البلاد من عصابات التهريب والجماعات الإرهابية، وفق الإمكانات التي تمكن الحرس من أداء مهامه على الوجه المطلوب، حسب إدارة التواصل بمجلس الوزراء.

وتعاني الحدود الليبية من مشكلات تهريب الوقود، كما تنشط الجماعات الإرهابية على الحدود مع دول الجوار.

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