بوسبيحة: هذه رسالتي إلى طرفي الصراع في ليبيا

وجه رئيس المجلس الأعلى لقبائل فزان علي بوسبيحة انتقادات لكل من الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق مطالبا إياهم بإبعاد الجنوب عن الصراعات القائمة.

وقال بوسبيحة في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان “إلى طرفي الصراع في ليبيا” إن “فزان المنكوبة ليست تحت سيطرة أي منكم ولا توجد أي مظاهر لسلطة الدولة (بها) وأمنها المحدود مبني على العلاقات الاجتماعية وتوازن الرعب”.

وأضاف بوسبيحة “مرزق المظهر الحضاري لفزان وعاصمتها التاريخية …أبعدوها عن صراعكم (قوات الوفاق والجيش) فتبعيتها لأي منكم لا تؤثر في معادلة الصراع القائم في العاصمة وحتى حقل الفيل القريب منها حراسته للقيادة العامة وريعه للوفاق” متسائلا “ماذا تريدون من أهلها البؤساء” مضيفا “دم ابائهم في رقابكم”.

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