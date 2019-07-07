مطالبة مراقبي التعليم بإحالة كشوفات الطلبة التكميلي والمنازل

وجه مدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء سمية ميلاد راشد تعميما إلى مراقبي التعليم يطالب فيه وبشكل عاجل بإحالة الكشوفات الخاصة بطلبة التكميلي والمنازل ورسوم الاشتراك إلى المركز الوطني للامتحانات في موعد أقصاه يوم الخميس القادم.

وقال راشد في تعميمة إن كل من يتأخر أو يخالف التعليمات الصادرة من الوزارة يتحمل المسؤولية.

وأشار إلى أنه بالاطلاع على كشوفات الإدخال المبدئي المحالة من مراقبات التعليم ومكاتب الامتحانات إلى المركز الوطني للامتحانات لوحظ أن أغلب مراقبات التعليم لم تقم بإحالة الكشوفات الخاصة بطلبة التكميلي والمنازل ورسوم الاشتراك إلى المركز حتى تاريخة.

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