مسلح يستهدف مدنيين اثنين في الكفرة

استهدف مسلح مجهول الهوية مدنيين اثنين بالرصاص، بعد تعطل سيارتهما في ساعات متأخرة من ليل أمس، قرب جزيرة حي قدرفي في مدينة الكفرة جنوبي شرق البلاد.

وقال إسماعيل حسن سليمان ويشتغل بالأعمال الحرة، وأحمد محمد والي ويعمل ممرضًا، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد إن السيارة تعطلت بهما في تمام الساعة 2 صباحًا بين جزيرة الدوران الخضراء وجزيرة دوران حي القدرفي، قبل أن تمطرها سيارة مسرعة بالرماية.

وقد أسعف المصابان في مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، وحالتهما الصحية مستقرة.

وتعاني المدن الليبية من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح، نتيجة الرماية العشوائية أو السطو المسلح والمشاجرات.

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