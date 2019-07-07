اجتماع رسمي يفضي إلى التأكيد على إيجاد بدائل لمنظومة النهر الصناعي

تواصل اللجنة المكلفة من أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الطاهر عامر، اجتماعاتها الدورية مع المسؤولين بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي “منظومة الحساونة، سهل الجفارة”، للوقوف على الأسباب الرئيسة للإيقاف المتكرر لإمدادات مياه النهر الصناعي، وتحديد المشاكل والصعوبات التي تواجه تشغيل المنظومة.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء استعراض المشاكل التي تؤدي لتوقف إمدادات المياه ومنها الخروقات الأمنية على مكونات المنظومة، وبعض المشاكل الفنية المتمثلة في الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وسرقة الكوابل والمعدات الكهربائية وتطرق المسوؤلين في الجهاز خلال الاجتماع للمشاكل المترتبة عن الربط غير القانوني على مسارات المنظومة، وتجاوز بعض المناطق للحصص المخصصة لها، بالإضافة لنهاية العمر الافتراضي لبعض المعدات، والتجهيزات ، الأمر الذي أدى لتوقف أكثر من مائة بئر عن ضخ المياه عبر المنظومة.

وأكد المجتمعون العمل على إيجاد بدائل لمنظومة النهر الصناعي وضمان استمرارية الإمدادات المائية في حال التوقف المؤقت للمنظومة

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