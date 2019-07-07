استقرار الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني في السوق الموازية

استقر سعر صرف الدولار في السوق الموازية مقابل الدينار الليبي، في حين صعد اليورو والجنيه الإسترليني اليوم الأحد

وحافظت العملة الأميركية على مستوى 4.45 دينار الذي سجلته أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وصعدت العملة الأوروبية الموحدة على نحو طفيف بفارق قرش واحد، مسجلة 5 دينارات اليوم مقابل 4.99 دينار أمس، كما ارتفع الإسترليني إلى 5.55 دينار مقارنة بـ5.54 دينار أمس.

وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.79 دينار، والدينار التونسي عند 1.53 دينار ليبي.

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