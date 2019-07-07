هذه نتائج لقاء أعضاء بمجلس النواب مع نائبة المبعوث الأممي لليبيا

التقى عدد من أعضاء بمجلس النواب اليوم الاحد بمقر المجلس بمدينة طبرق نائب المبعوث الأممي في ليبيا للشؤون السياسية ” ستيفاني ويليامز ” والوفد المرافق لها.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والإنسانية في ليبيا وجهود بعثة الأمم المتحدة في هذا الصدد، وأكد أعضاء مجلس النواب على ما يقوم به الجيش في محاربة الإرهاب والمليشيات المسلحة في غرب البلاد وعجز المجلس الرئاسي الذي أصبح رهينة المليشيات المسلحة.

وندد النواب بالتدخل التركي والقطري في الشأن الليبي مطالبين الأمم المتحدة بالتدخل لما تمثله هذه الأعمال من انتهاك لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة وانتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا.

وبدأت ويليامز الخميس الماضي زيارة إلى شرق ليبيا شملت بنغازي وشحات والبيضاء وأكدت التزام البعثة الأممية بدعم جميع الليبيين من خلال دعم التنمية والإغاثة، ومن خلال الجهود المستمرة لتوحيد المؤسسات الوطنية على الرغم من التعقيدات الحالية.

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