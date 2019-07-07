ويليامز تبحث مع أعضاء بالنواب مستجدات الأوضاع الليبية

بحث أعضاء في مجلس النواب صباح اليوم مع نائب المبعوث الأممي في ليبيا ستيفاني ويليامز آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والإنسانية في ليبيا وجهود بعثة الأمم المتحدة في هذا الصدد.

وأكد النواب خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بمدينة طبرق «ما يقوم به الجيش في محاربة الإرهاب والميليشيات المسلحة في غرب البلاد»، وفق بيان صادر عن المجلس.

وتجري ويليامز لقاءات مع مسؤولين وبرلمانيين وممثلين للمجتمع المدني خلال زيارة إلى شرق البلاد. والتقت في وقت سابق اليوم مع عميد بلدية درنة المستشار عبدالمنعم الغيثي في مقر الهلال الأحمر بالمدينة.

وأشار النواب خلال اللقاء إلى «عجز المجلس الرئاسي الذي أصبح رهينة الميليشيات المسلحة»، ونددوا بـ«التدخل التركي والقطري».

وطالبوا الأمم المتحدة بالتدخل «لما تمثل هذه الأعمال من انتهاك لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة وانتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا».

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