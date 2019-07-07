الحكم المحلي يبحث مع بلدي مصراتة ومحلي تاورغاء هذه الموضوعات

اجتمع اليوم الاحد وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر بعميد المجلس البلدي مصراته ورئيس المجلس المحلي تاورغاء ورئيس مجلس ادارة الشركة العامة للخدمات والنظافة مصراته ومدير فرع شركة الخدمات زليتن ومدير فرع شركة الخدمات مصراته ومدير فرع شركة الخدمات بني وليد ورئيس مركز خدمات تاورغاء.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أن الاجتماع بحث مشاكل تكدس القمامة والنفيات الصلبة وآلية معالجتها كما تطرق لعدم كفاية المخصصات الشهرية المالية للشركة لتغطية نفقات التشغيل وخاصة بعد رجوع جزء كبير من أهالي تاورغاء إلى مدينهم حيث أكد وزير الحكم المحلي معالجة هذه المشكلة خلال الفترة القادمة.

كما تناول الاجتماع مناقشة مشاكل المكب النهائي لمدينة مصراته وتاورغاء حيث اشار الوزير للتواصل مع اللجنة المركزية المشكلة بالخصوص وأكد الحاضرون على ضرورة دعم الشركة ومساندتها من كل الجوانب لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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