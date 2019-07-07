ويليامز تصل طبرق وتلتقي أعضاء المجلس التسييري‎

ضمن زيارتها لبلديات الشرق الليبي التقت نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز والوفد المرافق لها بفندق دار السلام بطبرق بأعضاء المجلس التسييري طبرق

وأطلعت بعثة الأمم المتحدة خلال إجتماعها بالمجلس على المشاكل التى تواجه المجلس ومدينة طبرق ، ودراسة ملفات تلوث خليج طبرق البحري و الهجرة الغير شرعية.

وأكدت خلال الإجتماع أن هذه الزيارة بداية لعلاقة وطيدة وأن البعثة ووكالات الأمم المتحدة حريصة على تقديم الدعم للبلدية في مختلف المجالات الحيوية.

وكانت ويليامز قد بدأت الخميس الماضي زيارة إلى شرق ليبيا شملت بنغازي وشحات والبيضاء وأكدت التزام البعثة الأممية بدعم جميع الليبيين من خلال دعم التنمية والإغاثة، ومن خلال الجهود المستمرة لتوحيد المؤسسات الوطنية على الرغم من التعقيدات الحالية.

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