بعيو: لا سيادة لدولة مستباحة

سلط الكاتب الصحفي الليبي محمد بعيو الضوء على انتهاك السيادة الليبية من قبل أطراف خارجية

وقال بعيو في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “عندما يتحارب أبناء الوطـن، مستعـينين على قتال وقتل بعضهم بالأجانب من خارج الوطـن، لا يتحدث عن السيادة الوطنية إلا اثنان غافلٌ، أو غير عاقل.

وأضاف بعيو “لا سيادة لدولـةٍ مُستباحة، يصولُ في أرجائها ويجول من يشاء، كيف يشاء، من عصابات التهريب والجريمة، إلى منظمات الإرهاب والتطرف، إلى السفراء وعملاء المخابرات”.

وتابع بعية “لا سيادة لشعبٍ مسلوب الإرادة، لم يعد مصدر الشرعية، شعبٌ مقموعُ بالعصابات، ومصفوع بالمهانات …وممنوع حتى من أدنى حقوقه، الحق في الألم”.

وختم بعيو بالقول “جميعكم أيها المتحكمون فينا، لا أستثني منكم أحداً، سادةٌ فقط علينا، على البؤساء الليبيين، وجميعكم أمام ساداتكم سادة العواصم عبيداً بائسين.

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