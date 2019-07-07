ورشة عمل في طرابلس حول السلامة المهنية

انطلقت اليوم الأحد بالعاصمة طرابلس فعاليات ورشة عمل تحت شعار (السلامة والصحة المهنية أولاً) بمشاركة هيئة السلامة الوطنية بوزارة الداخلية ووزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الورشة مناقشة مقترح لائحة السلامة وكما ألقى المهتمين بهذا الجانب عديد الورقات البحثية حول السلامة العامة.

وحضر ورشة العمل وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين ومدير إدارة التخطيط بهيئة السلامة الوطنية.

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