كشف المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش مقتل 20 مسلحا خلال تصديه لهجوم على منطقة الأحياء البرية جنوب طرابلس.

وأضاف المركز، أن الجيش نجح في تدمير 2مدفع 23 م ط وعربات مسلحة رشاشات وسط هروب عناصر الميليشيات “.

