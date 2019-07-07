الشاطر: غسان سلامة عبارة عن بضاعة مغشوشة يجب أن ترد لأهلها

ليبيا – وصف عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبدالرحمن الشاطر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بـ”البضاعة المغشوشة” التي أنطلت على الأمين العام للأمم المتحدة إنطونيو غوتيريس على حد تعبيره.

الشاطر طالب في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمس السبت الأمين لعام برد البضاعة المغشوشة لاهلها لينقذ ما تبقى من سمعة المجلس.

وإختتم عضو مجلس الدولة تغريدته بالقول :”كافة الشواهد تثبت بأن سلامة ليست نيته سليمة ولا نهجه مستقيم بالليبي واحد بلعوط اكتوينا بخدعه”.

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