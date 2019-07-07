عدد من النواب يلتقي ويليامز والوفد المرافق لها في طبرق

التقى عدد من أعضاء مجلس النواب اليوم بنائب المبعوث الأممي إلى ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز والوفد المرافق لها، في مقر المجلس بمدينة طبرق.

ووفق المجلس فإن اللقاء نوقشت خلاله آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والإنسانية في ليبيا، وجهود بعثة الأمم المتحدة في هذا الصدد، حيث أكد النواب على ما يقوم به الجيش من محاربة للإرهاب والميليشيات المسلحة غربي البلاد، وما وصفوه بعجز المجلس الرئاسي الذي قالوا إنه أصبح رهينة للميليشيات المسلحة.

كما ندد النواب بالتدخل التركي والقطري، مطالبين الأمم المتحدة بالتدخل لما تمثله هذه الأعمال من انتهاك لسيادة الدولة، وقرارات مجلس الأمن الدولي حول ليبيا.

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