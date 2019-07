“ويليامز” تلتقي وفد من النواب بمقر البرلمان

التقى عدد من أعضاء مجلس النواب صباح اليوم الأحد بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق نائب المبعوث الأممي في ليبيا ستيفاني ويليامز والوفد المرافق لها.

وبحث أعضاء مجلس النواب مع ” ويليامز ” اخر المستجدات السياسية والاقتصادية والإنسانية في ليبيا وجهود بعثة الأمم المتحدة في هذا الصدد .

وأكد أعضاء مجلس النواب على ما يقوم به الجيش في محاربة الإرهاب والمليشيات المسلحة في غرب البلاد وعجز المجلس الرئاسي الذي أصبح رهينة المليشيات المسلحة وندد السادة النواب بالتدخل التركي والقطري مطالبين الأمم المتحدة بالتدخل لما تمثل هذه الأعمال من انتهاك لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة وانتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا.

