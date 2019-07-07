ليبيا: البابا ينتقد "الأسرة الدولية" حول أوضاع المهاجرين ويدعو لإقامة ممرات إنسانية

وجه البابا فرنسيس انتقادات لـ”الأسرة الدولية” حول أوضاع المهاجرين في ليبيا. وقال في كلمة بعد صلاة التبشير في ساحة القديس بطرس: “لا يمكن للأسرة الدولية أن تسمح بأحداث خطيرة كهذه”. ودعا في الوقت نفسه إلى توفير ممرات إنسانية لمساعدة المهاجرين. وجاءت انتقادات البابا على خلفية القصف الذي تعرض له مركز المهاجرين قرب طرابلس، وأدى مقتل العشرات منهم.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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