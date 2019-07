بابا الفاتيكان يدعو لتنظيم ممرات إنسانية لإجلاء المهاجرين من ليبيا

المتوسط

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس الأول إلى بذل جهود “مكثفة ومتضافرة” لتنظيم “ممرات إنسانية” لإجلاء المهاجرين الأكثر احتياجا من ليبيا.

وأضاف في تصريحات عقب صلاة التبشير الملائكي، تعليقا على ما تعرض له المهاجرين في مركز احتجاز تاجوراء بأنه “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتسامح مع مثل هذه الأحداث الخطيرة.

وقال في كلمته أمام الحشود في ساحة القديس بطرس “أُصلي من أجل الضحايا – فليتقبل رب السلام الموتى ويدعم المصابين”

