اللواء رجب: المليشيات تحاول دق إسفين فتنة بين العرب والأمازيغ في ليبيا

ليبيا – رأى وزير الداخلية الأسبق اللواء صالح رجب أن الجماعات الإرهابية خاصة في المنطقة الجنوبية والغربية سعت منذ ما حدث في عام 2011 لتغيير ديموغرافية ليبيا والقضاء على العنصر العربي وطرده وتهجيره بشكل ممنهج من الشمال الأفريقي.

اللواء رجب شدد وفقاً لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت على أنه إذا لم يفطن الليبيون إلى هذه الفتنة التي تروج لها حكومة المليشيات ستكون هنالك ديموغرافية جديدة وجوغرافية جديدة ولغة جديدة وثقافة جديدة وستفتقد أن ترى عربيا يسير على قدميه في ليبيا.

وأوضح أن بعض الدول الأوروبية تعاونت مع الإرهابيين ودعمتهم وعاونت المليشيات على التهريب وعمليات الاتجار بالبشر التي استهدفت بالأساس تغييرا ديموغرافيا للمجتمع الليبي وشمال أفريقيا.

وأشار رجب إلى أن المليشيات تحاول دق إسفين فتنة بين العرب والأمازيغ رغم كونهم مكونا أساسيا ورئيسيا من المجتمع الليبي وعلى مر التاريخ لم تحدث أي خلافات بين العرب والأمازيغ.

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