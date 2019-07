المتوسط

كشفت مصادر إعلامية مغربية أن أحد سكان مدينة مرزق الليبية، أكد دخول قوات مسلحة كبيرة تابعة للمعارضة التشادية للمدينة يوم أمس السبت، مشيرا إلى أن قوات الجيش المتمركزة في المدينة دخلت في اشتباكات معهم.

وأضاف شهود عيان من المدينة إن “قوة من المعارضة التشادية قد دخلت مرزق بسيارات دفع رباعي وأسلحة ثقيلة وخفيفة على متنها “

