نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اجتماع مع عدد من عمداء البلديات المنتخبين حديثاً لمناقشة احتياجات مدنهم.

ويأتي الاجتماع في إطار مبادرة أطلقها مشروع دعم الانتخابات البلدية بهدف مساعدة المجالس البلدية المنتخبة حديثا على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

The post برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يلتقي عمداء البلديات الجدد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية