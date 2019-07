المتوسط

أعلن تنظيم داعش الإرهابي عن تواجده مجدّدا في ليبيا، من خلال مقطع فيديو ظهر فيه عشرات المقاتلين المسلحين يبايعون زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، ويتوعدون الجيش بعمليات انتقامية.

وفي الفيديو الذي بثته الأذرع الإعلامية لتنظيم داعش، أمس السبت، أكد عناصر التنظيم الإرهابي استمرار قتالهم ضد قوات الجيش الليبي، مهددين بشن المزيد من الهجمات.

وظهر في الفيديو الذي تم تصويره في منطقة صحراوية، يرجّح أنها في جنوب ليبيا، عشرات المسلحين التابعين للتنظيم، يتزعمهم “أبو مصعب الليبي”، ويعتقد أنه محمود البرعصي، مؤسس تنظيم داعش في بنغازي، والمُلاحق من قبل مكتب النائب العام.

كما بيّن المقطع الإمكانيات اللوجستية الكبيرة التي يمتلكها التنظيم، على غرار سيارات رباعية الدفع، وأنواع مختلفة من الأسلحة والرشاشات و”قذائف آر بي جي”.

ويأتي بث هذا الفيديو بعد حوالي شهرين، من دعوة زعيم داعش لأتباعه للدخول في حرب استنزاف ضد قوات الجيش وضربه في كل مكان، وبعد أقل من شهر على نجاح الجيش في تصفية 12 عنصرا من التنظيم في جبال الهروج بمدينة الفقهاء جنوب البلاد.

The post داعش يعلن عن نفسه من جديد في ليبيا ويوجه تهديدا مباشرا للجيش appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية