الكشف عن سلسلة رحلات جوية بين أنقرة ومصراته

كشفت مصادر إعلامية اليوم الأحد، عن سلسلة رحلات قامت بها طائرات تابعة لشركة طيران أوكرانية من طراز أنتينوف، انطلاقا من مطارات تركية إلى مدينة مصراته الليبية، تحمل على متنها معدات عسكرية وأسلحة وذخيرة للميليشيات التي تسيطر على طرابلس، وذلك في خرق للحظر الدولي المفروض على ليبيا بشأن دخول الأسلحة إلى البلاد.

وأوضحت المصادر إن سلسلة الرحلات التي تواصلت على مدى الشهرين الماضيين، حملت شحنات لم تعرف طبيعتها وأشخاص لم تعرف هوياتهم، وذلك بواقع رحلة يوميا تقريبا بين أنقرة ومصراتة.

وأضافت أن هذه الطائرات اتبعت نظام التخفي لتجنب أنظمة الرادار، كما أغلقت أجهزة الاستقبال على متنها.

