اللواء الحاسي: الموقف العسكري للجيش ممتاز وهناك مفاجآت قريبة

قال آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية اللواء عبد السلام الحاسي، إن الموقف العسكري لوحدات القوات المسلحة على الأرض أكثر من ممتاز، وإن هناك مفاجآت سيكشف عنها خلال اليومين المقبلين.

وفي تصريح لصحيفة الشرق الأوسط حول التدخل العسكري التركي الداعم لقوات الرئاسي، أوضح الحاسي أن القوات المسلحة تسيطر على سماء طرابلس، حيث دمرت حتى الآن أربع طائرات تركية مسيرة، وأسقطت طائرة أخرى وقتلت قائديها، مؤكدا استعداد قوات الجيش لكل الاحتمالات، وأنها ستواجه أي تدخل أجنبي على الأرض في سبيل حماية البلاد.

وأضاف اللواء الحاسي أن القوات المسلحة لا تعتدي على أحد، وأن التدخل التركي السافر لا يحتاج إلى أدلة.

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