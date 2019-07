أكد الباحث الليبي سراج الدين التاورغي، أن تحليل الفيديو الأخير لتنظيم “داعش” الإرهابي، ، يؤكد وجوده في سلسلة جبال “الهاروج”، وهي منطقة صحراوية ممتدة لمساحات شاسعة بها العديد من أوجه الحياة من الماء والحيوانات البرية والإبل.

وأكمل التاورغي، في تصريحات صحفية له، أن التنظيم ينشط في هذه المنطقة منذ فترة نظرا لصعوبة السيطرة الأمنية عليها، ووعرة الدروب بها، حيث تقع بالقرب من مثلث “زلة- الجفرة- هون” بوسط ليبيا، وتمتد لأكثر من 200 كيلو متر، وهو ما دفع التنظيم للبقاء هناك في ظل محاولاته لتجنيد الشباب والإرهابيين الأجانب.

وتابع التاورغي أن المنطقة تسكنها إحدى القبائل الليبية التي تعيش على الزراعة والرعي منذ عشرات السنوات، وأن الجيش قتل أكثر من 20 إرهابيا في المنطقة خلال الفترة الماضية خلال عمليات التمشيط ضد تنظيم داعش.

The post باحث ليبي: تنظيم” داعش” يتواجد في سلسلة جبال” الهاروج” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية