القنصل السوداني يبحث أوضاع مواطنيه بمركز قنفودة

التقى رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير القانونية بنغازي الكبرى، العميد إدريس محمد الكاتب، مع القنصل العام لجمهورية السودان السفير عمر صالح أبوبكر، ونائب القنصل العام ياسر علي، وذلك لحل المشاكل الخاصة المتعلقة بالجالية السودانية الموجودة بمركز إيواء قنفودة.

وخلال اللقاء الذي تم يوم أمس، السبت، اطلع القنصل السوداني على أحوال المهاجرين السودانيين المتواجدين بمركز الإيواء والذين يبلغ عددهم 186 مهاجرا بينهم نساء وأطفال حيث سيتم ترحيلهم إلى بلادهم بالتعاون مع المنظمة العالمية للهجرة.

ويأوي المركز عدد 105 مُهاجرين سودانيين بين نساء وأطفال، إضافة إلى 81 مُهاجرا من الرجال، وذلك من إجمالي 431 مُهاجرا يحملون جنسيات مختلفة بينها اليمنية والسورية والتشادية والمصرية.

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