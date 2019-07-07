بحضور معالي وزير التعليم … جامعة بنغازي تستضيف مركز ضمان الجودة بالمنطقة الشرقية

بنغازي 07 يوليو 2019 (وال) – استضافة جامعة بنغازي بمجمع الكليات الطبية بالإدارة العامة أمس السبت، اللجنة العلمية لمركز ضمان الجودة بحضور وزير التعليم العالي الدكتور فوزي بومريز, ورئيس اللجنة العلمية والكاتب العام للجامعة وأعضاء اللجنة .

هذا وعقد الاجتماع الرابع لعام 2019م للجنة العلمية الدائمة، حيث ثمن معالي وزير التعليم خلال الاجتماع على مجهودات اللجنة بكلمة الافتتاح وتطرق الى مجموعة من المواضيع التي تهم اللجنة وتستند الى الصالح التعليمي بالجامعات الليبية.

ومن جانبه تحدث رئيس اللجنة العلمية، عن ملاحظات باستفاضة، وتطرق للائحة الخاصة بمعادلات المؤهلات العلمية رقم (153) لسنة 2013م.

وقد أبدى معالي الوزير استعداده التام لحل جميع المشاكل التي تواجه عمل اللجنة بصفة خاصة، وكذلك التعاون الكامل لحل جميع المشاكل التي تواجه عمل مركز ضمان الجودة بصفة عامة. (وال – بنغازي) رس

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