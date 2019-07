مركز شرطة سوسه يعلن استمرار مكافحة الظواهر السلبية بالمدينة

أعلن مركز شرطة سوسه التابع لمديرية أمن شحات استمرار تنفيذ إجراءاته الأمنية لمكافحة الظواهر السلبية في المدينة.

واستهدفت الحملة التأكيد على إجراءات العمالة الوافدة بالمدينة إضافة إلى تشديد الإجراءات على مدخل المدينة، وإزالة الزجاج المعتم من السيارات، إضافة إلى القبض على متعاطي الخمور والمخدرات .

ومن جهته، طالب رئيس مركز شرطة سوسه مقدم أحمد عبدالمولي من أهالي مدينة سوسه بضرورة تقديم العون والمساندة للأجهزة الأمنية والإبلاغ عن كافة الخروقات الأمنية والظّواهر الهدّامة التي تؤثر سلبًا على الشباب خاصة والمدينة بصفة عامة.

