الجيش يعلن التصدي لهجوم جديد لقوات الوفاق

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني، تصدي الجيش لهجوم شنته قوات حكومة الوفاق والجماعات المسلحة المتحالفة معها في محور الأحياء البرية جنوب طرابلس، اليوم الأحد.

وأوضحت شعبة الإعلام أن الجيش الوطني تصدى لهذه المحاولة وكبّد قوات الوفاق خسائر بشرية ومادية، إضافة إلى أسر الوحدات العسكرية عددا من قوات الوفاق بينهم “مرتزقة”.

من جهته، أكد مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للجيش المنذر الخرطوش، اندلاع اشتباكات في محور الأحياء البرية بين أفراد اللواء وقوات الوفاق التي حاولت التقدم في المحور إلا أن وحدات اللواء تمكنت من صدها.

وقال الخرطوش لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن 14 فردا من قوات الوفاق قتلوا خلال الاشتباكات المستمرة حتى هذه اللحظة.

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