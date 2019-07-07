عدد من السادة النواب يلتقون نائب المبعوث الأممي في ليبيا

طبرق 07 يوليو 2019 (وال) – التقى عدد من السادة أعضاء مجلس النواب صباح اليوم بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق نائب المبعوث الأممي في ليبيا” ستيفاني ويليامز ” والوفد المرافق لها.

وبحث السادة أعضاء مجلس النواب مع السيدة ” ويليامز ” آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والإنسانية في ليبيا وجهود بعثة الأمم المتحدة في هذا الصدد .

وأكد السادة أعضاء مجلس النواب على ما تقوم به القوات المسلحة العربية الليبية في محاربة الإرهاب والمليشيات المسلحة في غرب البلاد وعجز المجلس الرئاسي الذي أصبح رهينة المليشيات المسلحة .

وندد السادة النواب بالتدخل التركي والقطري مطالبين الأمم المتحدة بالتدخل لما تمثل هذه الأعمال من انتهاك لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة وانتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا. (وال – طبرق) ر ع/ ع ع

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