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الحاسي: ستسمعون “أخبارا طيبة” قريبا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية اللواء عبد السلام الحاسي، إن الجيش الوطني “يتسيد سماء طرابلس”، في إشارة إلى تفوق القوات الجوية للجيش على نظيرتها التابعة لقوات حكومة الوفاق.

وأضاف الحاسي في تصريحات لـ”الشرق الأوسط”، الأحد، أن وضع وحدات الجيش الوطني في محاور طرابلس “أكثر من ممتاز”، وأن الجميع سيسمعون “أخبارا طيبة” في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وبشأن دعم تركيا لقوات حكومة الوفاق، أكد المسماري أن الجيش الوطني دمّر 4 طائرات تركية دون طيار، إضافة إلى إسقاط الدفاعات الأرضية مقاتلةً للوفاق ومقتل قائديها.

وشدد اللواء الحاسي أن الجيش الوطني مستعد لجميع الاحتمالات، وسيتم التعامل مع أي تدخل أجنبي على الأرض، وقال إن تدخل تركيا السافر في ليبيا واضح ولا يحتاج إلى أدلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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