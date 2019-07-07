دولة رئيس مجلس الوزراء يفتتح مقر بلدية بنغازي الجديد

بنغازي 07 يوليو 2019 (وال) – افتتح دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني صباح اليوم الأحد مقر بلدية بنغازي الجديد بعد صيانته وتجهيزه وفقا لأرقى المواصفات كتحفة معمارية تليق بتضحيات المدينة وأهلها.

وحضر مراسم الافتتاح للمقر الواقع بمنطقة بوعطني السادة أعضاء مجلس النواب عن بنغازي السيد بدر العقيبي والسيد عيسى العريبي، والسيد عصام الجهاني ومحافظ مصرف ليبيا المركزي السيد علي الحبري، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي.

كما حضر مراسم الافتتاح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري، ومعالي وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ومعالي وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز إضافة إلى عدد من المسؤولين في الحكومة المؤقتة وبلدية بنغازي.

واجرى السيد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري جولة بدولة الرئيس والسادة الضيوف في أروقة ومكاتب بلدية بنغازي التي لاقت استحسان وإشادة الجميع.

ويأتي افتتاح المقر بعد عمل متواصل لمدة ستة أشهر فقط بتمويل الحكومة المؤقتة ولجنة إعادة الاستقرار إلى بنغازي.

وقد نفذت الشركة المكلفة بالمشروع المبنى بأحدث التصاميم وأجود أنواع التاثيث و طرق البناء.

وألقى دولة رئيس الوزراء كلمة بالمناسبة ترحم فيها على أرواح الشهداء الأبرار وثمن خلالها عاليا الجهود التي تبذلها بلدية بنغازي للنهوض بعجلة الحياة في المدينة.

وأكد دولته أنه لن يتوان عن تقديم الخدمة لبنغازي وأعلها نظير ما عانوه فترة سيطرة الجماعات الإرهابية على المدينة.

وتم خلال الحفل استعراض الأعمال التي تقوم بها لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي وأعمال صيانة مبنى البلدية، وديوان مجلس الوزراء في بنغازي والذي يشرف عليه مكتب المشروعات ببلدية بنغازي من خلال شريط مرئي وضح هذه المراحل.

يشار إلى أن هذا الديوان يعد الأكبر على مستوى الدولة الليبية ويؤذن بعودة دولة المؤسسات والقانون في مقارها الرسمية.

وثمن كافة الحاضرين دور رئيس الحكومة واعربوا عن سعادتهم بإشرافه شخصيا على كافة مشاريع البلدية ومتابعتها. (وال – بنغازي) ع ع

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