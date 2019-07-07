الثني يفتتح مقر بلدية بنغازي الجديد (صور)

افتتح رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الأحد، مقر ديوان بلدية بنغازي الجديد الواقع بمنطقة بوعطني طريق المطار.

وقالت البلدية بحسابها في “فيسبوك”، إن الافتتاح جرى بحضور رئيس مجلسها التسييري المهندس الصقر بوجوار، وعدد من الوزراء والمسؤولين بمختلف القطاعات الحكومية.

وثمّن الثني في كلمة جهود بلدية بنغازي للنهوض بمستوى الحياة في المدينة، قبل أن يقوم رفقة المدعوين بجولة داخل أروقة المقر الجديد للاطلاع على تجهيزاته.

تخلل حفل الافتتاح عرض مرئي عن الأعمال التي تقوم بها لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وأعمال صيانة مبنى البلدية وديوان مجلس الوزراء في بنغازي والذي يشرف عليه مكتب المشروعات ببلدية بنغازي.

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