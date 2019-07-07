مركز شرطة سوسه يؤكد استمراره في مكافحة الظواهر السلبية بالمدينة

شحات 07 يوليو 2019 (وال) – يُواصل مركز شرطة سوسه التابع لمديرية أمن شحات تنفيذ إجراءاته الأمنية التي بدأت قبل أيام بهدف مكافحة الظواهر السلبية في المدينة، والتي تعتبر مقصد للزوار في فصل الصيف .

حيث إن الحملة تستهدف التأكيد على إجراءات العمالة الوافدة بالمدينة إضافة إلى تشديد الإجراءات على مدخل المدينة، وإزالة الزجاج المعتم من السيارات، إضافة إلى القبض على متعاطي الخمور والمخدرات .

ومن جهته، طالب رئيس مركز شرطة سوسه مقدم أحمد عبدالمولي من أهالي مدينة سوسه بضرورة تقديم العون والمساندة للأجهزة الأمنية والإبلاغ عن كافة الخروقات الأمنية والظّواهر الهدّامة التي تؤثر سلبًا على الشباب خاصة والمدينة بصفة عامة. (وال – شحات) ب ف

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