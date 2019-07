الحاسي: الموقف العسكري للجيش في طرابلس أكثر من ممتاز

أكد اللواء عبد السلام الحاسي، قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالجيش ، أن الموقف العسكري لقواته على الأرض بأنه أكثر من ممتاز”.

وأضاف الحاسي، خلال تصريحات لـ”الشرق الأوسط”، ” هناك أخبارا طيبة خلال اليومين المقبلين”.

وحول التدخل العسكري التركي الداعم لقوات حكومة السراج، أضاف الحاسي ، “دمرنا حتى الآن أربع طائرات تركية مسيرة، وأول من أمس أسقطت دفاعاتنا الأرضية طائرة أخرى وقتل قائداها، نحن نتصيد سماء طرابلس”.

وتابع الحاسي ، “مستعدون لكل الاحتمالات، وسنواجه أي تدخل أجنبي على الأرض، حتى لو جاء الخليفة العثماني التركي بنفسه. ما نفعله هو حماية بلادنا، ولا نعتدي على أحد، وهذا التدخل التركي السافر لا يحتاج إلى أدلة”.

