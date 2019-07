إذاعة ألمانية تكشف عن أطماع تركيا في ليبيا

المتوسط

كشفت الإذاعة الألمانية “دويتشه فيلا” الأحد، في تقرير لها، عن أطماع تركيا في ليبيا، الأمر الذي دفعها للتدخل في دعم الجماعات الإرهابية، وتحديدا مليشيات طرابلس ومصراتة، حسب التقرير.

وأشارت الإذاعة إلى التدخل التركي الصريح في ليبيا، من خلال دعمها الكبير لحكومة فايز السراج ضد الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، وما وفرته من مركبات عسكرية، وطائرات بدون طيار.

وأوضح التقرير أن دافع تركيا للتدخل في ليبيا هو أطماعها في احتياطات البلاد الغنية من النفط والغاز، وموقعها الذي يتقاطع مع طرق التجارة الرئيسية في البحر المتوسط.

ونقلت الإذاعة عن الخبير في مركز دراسات الشرق الأوسط، أوتن أورجان، قوله إنه “بالإضافة للنفط والغاز، فإن تركيا تطمح لبسط سيطرة شركاتها على العقود الاقتصادية في ليبيا”.

وأوضح أورجان أنه “في عصر معمر القذافي، كانت العديد من الشركات التركية تنشط في ليبيا في مجال الإنشاءات على وجه التحديد، وتجاوزت أرباحها مليارات الدولارات، وتراجع هذا الدور كثيرا بعد الإطاحة بالقذافي”.

وبين أورجان أن علاقات أنقرة الوثيقة بحكومة السراج مكنتها من وضع أقدام شركاتها مجددا في البلاد، والحصول على عقود عديدة في طرابلس وغيرها، خصوصا عقود إنشاء الطريق الساحلي في طرابلس، إلا أن هذه المصالح علقت بحملة الجيش ضد طرابلس، وبذلك أصبح الجيش يشكل تهديدا كبيرا لأطماع تركيا الاقتصادية والمالية، ما دفع الأخيرة للوقوف بشكل كبير في صف حكومة السراج.

وأضاف أنه “كلما تقدم الجيش الليبي عسكريا، فقدت تركيا فرصتها وفرصة شركاتها في جني الأرباح المالية في ليبيا”.

وبخلاف الأطماع الاقتصادية والمالية، فإن التدخل التركي مدفوع أيضا بأسباب أيديولوجية واضحة، لأن أنقرة تدعم جماعة الإخوان الإرهابية في كل مكان.

الإذاعة الألمانية لفتت أيضا إلى أن تركيا تتدخل في ليبيا رفقة قطر، بحثا عن النفوذ.

وكانت تركيا عقدت، في أبريل الماضي، محادثات مع حكومة السراج لبحث التعاون عسكريا وأمنيا، ومنذ ذلك التاريخ، تزود أنقرة المليشيات التابعة لهذه الحكومة بالسلاح.

وأشار أورجان إلى أن من بين أسباب دعم أنقرة للسراج هو سعيها لإيجاد حليف في منطقة المتوسط، في محاولتها للتنقيب عن الغاز في المنطقة، مضيفا أنه “في حال نجاح السراج في السيطرة على ليبيا بدعم تركيا، سيكون الحليف الوحيد لأنقرة في صراعها مع الاتحاد الأوروبي ومصر حول التنقيب عن الغاز”.

وتابع: “لذلك فإن تركيا ترمي بكل ثقلها خلف حكومة السراج، في ظل عدم اعتراف أي دولة في المتوسط بأي حقوق لأنقرة في غازه، ورفض الاتحاد الأوروبي لأي محاولة تركية للتنقيب عن الغاز في البحر”.

