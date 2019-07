أكد عميد بلدية سبها حامد الخيالي ، أن الأجهزة الأمنية تتابع حركة أي فرد يشتبه في انتمائه أو تعاونه مع مجموعات إرهابية.

وأضاف الخيالي، في تصريحات صحفية له، أن الخروقات التي قد تحدث هنا وهناك أمر وارد الحدوث وتسعى الأجهزة الأمنية لمعالجته بشكل دائم.

وأكمل الخيالي، أن جميع الأجهزة الأمنية وقوات الجيش في سبها مستعدون لردع أي هجوم إرهابي .

The post عميد بلدية سبها: مستعدون لردع أي هجوم إرهابي ضد المدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية