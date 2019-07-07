رئيس الغرفة الإقتصادية الليبية يطالب مجلس الأمن بتفتيش السفن القادمة من تركيا

ليبيا – طالب رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري المجتمع الدولي بتطبيق قرار مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلى ليبيا .

الجراري طالب في تصريح خاص لموقع “المختار العربي” اليوم الأحد مجلس الأمن بتفتيش السفن القادمة للموانئ الليبية وعدم الكيل بمكيالين.

الجراري تساءل “لماذا طبق قرار الحظر على السفينة الإيرانية المحملة بالنفط في جبل طارق ولم يطبق على السفن القادمة من تركيا التي تدعم المنظمات الإرهابية وتزويدهم بالسلاح والطائرات المسيرة رغم صدور قرار من مجلس الأمن؟”،على حد قوله.

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