أكد رئيس مجلس حكماء وأعيان مدينة أوباري عمر الصالحين عظيم، أن المهاجرين غير الشرعيين الذين تهربهم المليشيات ويقاتلون في صفوفها يحاولون الإقامة والاستيطان أو النهب بالقوة.

وأضاف أن قوات الجيش ستتمكن من صدهم وردعهم، محذرا من أن المليشيات والجماعات الإرهابية حاولت العبث بالمكون الاجتماعي للجنوب وبث الفتنة لتجد مناخا ملائما لتعيش فيه.

