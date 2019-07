رئيس جنوب أفريقيا: لا حل عسكري للأزمة الليبية ولابد من الحوار

التقى رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج اليوم الأحد على هامش اجتماعات مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي بعاصمة النيجر نيامي برئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من ملفات التعاون الثنائي، ومن خلال منظومة عمل الاتحاد الأفريقي.

ومن جانبه قال رئيس جنوب أفريقيا إنه لا يوجد حل عسكري للازمة الليبية، ويجب إسكات الأسلحة والذهاب للحوار والمصالحة.

وأضاف الرئيس رامافوسا بأن تجربة بلاده تؤكد أن الاتجاه للسلاح لا يحل شيئاً.

