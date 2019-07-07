عميد درنة يكشف لـ218 تفاصيل زيارة ويليامز

قال عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، إن الزيارة التي أجرتها نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز إلى مدينة درنة كانت إيجابية.

وأضاف الغيثي لبرنامج “LIVE” على قناة “NEWS218″، الأحد، أن ستيفاني تحدثت مع مسؤولي البلدية عن جوانب خدمية تحتاج إلى تطوير مثل القطاع الصحي في المدينة، مبينا أن المسؤولين حاولوا تصحيح بعض الأفكار وتوضيح حقيقة القتال الذي دار في المدينة بين الجيش الوطني وعناصر ما يسمى بـ”مجلس شورى مجاهدي درنة”.

وأشار الغيثي إلى أنه قال لستيفاني إن الجيش اضطر لقتال الجماعات المتطرفة داخل مدينة درنة بعد مساعٍ اجتماعية امتدت لفترة طويلة من الزمن لكنها لم تكلل بالنجاح وقوبلت بالرفض والتعنت .

وفيما يخص أهمية اللقاء، أوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والعمل المشترك بين بلدية درنة والبعثة الأممية للدعم في ليبيا في جوانب عدة على رأسها الجانب الخدمي في المدنية سعياً لتطوير عدة قطاعات تحتاج إلى إعادة هيكلة وتطوير.

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