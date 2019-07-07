دولة رئيس مجلس الوزراء يطلع على سير امتحانات الشهادة الثانوية في مدينة بنغازي

بنغازي 07 يوليو 2019 (وال) – اطلع دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني صباح اليوم الأحد برفقة وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة معالي الدكتور فوزي بومريز ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري ومراقب التعليم – بنغازي، ومدير مكتب امتحانات بنغازي على سير امتحانات الشهادة الثانوية والتي انطلقت بامتحان مادة التربية الإسلامية .

وزار دولته اليوم اللجنة رقم (9) ومقرها ثانوية السد العالي النموذجية واللجنة رقم (8) ومقرها مدرسة الأمل المشرق .

حيث اطلع دولة رئيس الوزراء على سير الامتحانات في هذه اللجان وقد أبدى ارتياحه لانطلاق الامتحانات مثمنًا كل المجهودات التي تبذل في سبيل إنجاح سيرها بشكل خاص وسير العملية التعليمية بشكل عام .

وتأتي هذه الزيارة في الوقت التي تشهد فيها المؤسسات التعليمية في مدينة بنغازي انطلاق بداية امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي والتي انطلقت اليوم الأحد وستستمر بمشيئة الله تعالى لمدة أسبوعين. (وال – بنغازي) ف ع/ ع ع

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